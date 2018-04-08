ضبط 141 دراجة نارية غير مرخصة في حملة أمنية بالقليوبية

واصلت مباحث المرور بالتنسيق مع مباحث القليوبية مطاردة الدراجات النارية غير المرخصة في مدن المحافظة، ومصادرتها من أصحابها لحين ترخيصها، حيث نجحت أجهزة الأمن فى الحملة من ضبط 141 دراجة نارية غير مرخصة، وتم التحفظ على الدراجات وتولت النيابة التحقيق.



وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن للواء محمد درويش مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بإجراء حملات مستمرة على مدن المحافظة لضبط الدراجات غير المرخصة فأجرت عدة حملات قيادة العقيد عبد العظيم درويش رئيس مباحث المرور، واستهدفت الحملات معظم مدن المحافظة، وتم ضبط 141 دراجة نارية غير مرخصة.

