ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 141 دراجة نارية غير مرخصة في حملة أمنية بالقليوبية

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:54 م
صورة أرشيفية - درجات
صورة أرشيفية - درجات نارية
إبراهيم الهوارى
واصلت مباحث المرور بالتنسيق مع مباحث القليوبية مطاردة الدراجات النارية غير المرخصة في مدن المحافظة، ومصادرتها من أصحابها لحين ترخيصها، حيث نجحت أجهزة الأمن فى الحملة من ضبط 141 دراجة نارية غير مرخصة، وتم التحفظ على الدراجات وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن للواء محمد درويش مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بإجراء حملات مستمرة على مدن المحافظة لضبط الدراجات غير المرخصة فأجرت عدة حملات قيادة العقيد عبد العظيم درويش رئيس مباحث المرور، واستهدفت الحملات معظم مدن المحافظة، وتم ضبط 141 دراجة نارية غير مرخصة.

ترشيحاتنا

«قتيل لقمة العيش».. المتهم قطع جسد تاجر الحبوب بمنشار كهربائي في المرج.. صور

الأهلي يسعى لتحقيق 3 أرقام قياسية في مواجهة سموحة اليوم

المخابرات الأوكرانية تحبط عملية تهريب صواريخ لإيران.. صور

الأهلي يقترب من ضم نجم المنتخب الوطنى الجديد

طارق حامد ينتقل إلى الأهلي مستخدما «ثغرة» في تعاقده مع الزمالك

الغندور: مرتضى منصور سبب فشل صفقة «السعيد».. واللاعب هو المستفيد من كل ما حدث

دار الإفتاء: الانتحار حرامٌ شرعًا ولا يخرج صاحبه عن الملَّة.. فيديو

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو

عدم جواز الاستئناف على حفظ التحقيقات في "تزوير انتخابات الرئاسة" لصالح مرسي

السعودية تحاصر الدوحة بريا بقناة «سلوى».. المشروع الجديد تحول في النشاط السياحي والاقتصادي بالمملكة.. وقطر تتحول بفضله إلى جزيرة

الخارجية الروسية تصدر بيانا حول حقيقة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون بإطلالة غير تقليدية فى أحدث جلسة تصوير.. صور

هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور

سقوط عصابة كولومبية تسرق الشقق والفيلات بالقاهرة الجديدة.. صور

ضبط فسيخ به «دود وحشرات» في حملة تموينية بالإسماعيلية

أفكار لملابس الجيم للمحجبات وغيرهن تشعرك بالراحة.. صور

فيديو

فريق "عمر جابر وبرادلي" يسقط بخماسية نظيفة في الدوري الأمريكي
أبو شقة: مجلس النواب الحالي أنجز ما لم ينجزه أي برلمان سابق.. فيديو
اختتام إجراء عمليات القسطرة التداخلية بحضور خبير ألمانى بمستشفى المنصورة الجامعى.. فيديو وصور
«519 تأشيرة حج نصيب المواطنين في حج الجمعيات بالغربية» يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟