فيديو جراف .. 6 تعليمات لا تنساها قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

قال الدكتور محمد توفيق استشاري التحاليل الطبية، إن الرنجة والفسيخ قد تحتوي على بكتيريا عالية، لذلك فإذا كنت ستتناول الفسيخ أو الرنجة في شم النسيم لابد أن تلتزم بعدة تعليمات وهي:



- يفضل وضع الفسيخ في الفريزر للتجميد لمدة يوم لقتل الميكروبات.



- عصر الخل والليمون على الفسيخ والرنجة لقتل البكتريا ويمكن إضافة الطحينة لتقليل نسبة الملوحة



ــ تناول الخضراوات كالبصل والخس لتقليل الأملاح الزائدة وطرد أي سموم ضارة.



ــ الإكثار من تناول العصائر الطبيعية بعد الأكل كالليمون والكركديه والبرتقال بدل المياه الغازية.



- كما ينصح بتناول الفاكهة كالبرتقال، والخوخ، واليوسفي، والتفاح والكنتالوب.



ــ وشرب الماء بكثرة قبل تناول الفسيخ والرنجة وبعده لمعادلة الملح الزائد وطرد السموم.