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أخبار البلد

غادة والي تنعي آمال فهمي: «تركت بصمة كبيرة في وجدان المصريين»

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:55 م
وزيرة التضامن والاعلامية
وزيرة التضامن والاعلامية آمال فهمى
كتب محمد عبد المنعم
نعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الإعلامية الكبيرة آمال فهمي والتي وافتها المنية منذ قليل عن عمر ناهز التسعين عاماً والتي كانت ضمن الرعيل الأول من الإعلاميين الذين تركوا بصمة وأثر على أجيال.

ولفتت إلى أن الراحلة تميزت بخفة الظل وسرعة البديهة واعتزازها بنفسها.

وقالت "والي" إن الإعلامية الكبيرة استطاعت أن تضع بصمة قوية في وجدان الشعب المصري خلال تاريخها الطويل الذي يتمتع بالمهنية، واكتسبت بفضله احترام المستمعين والإعلاميين من مختلف الأجيال.

وكانت "والي" قد زارت الإعلامية الكبيرة مرتين خلال إقامتها في مستشفي المعادي للقوات المسلحة؛ حيث تلقت رعاية متميزة أثناء تواجدها بالمستشفى عدة شهور.

وتعد آمال فهمى أول من قدمت فوازير رمضان في الإذاعة المصرية، كما أنها الإعلامية الوحيدة في ماسبيرو التي حصلت على جائزة مصطفى وعلي أمين.
غادة والي تنعي آمال فهمي: «تركت بصمة كبيرة في وجدان المصريين»
غادة والي تنعي آمال فهمي: «تركت بصمة كبيرة في وجدان المصريين»
غادة والي تنعي آمال فهمي: «تركت بصمة كبيرة في وجدان المصريين»
غادة والي تنعي آمال فهمي: «تركت بصمة كبيرة في وجدان المصريين»

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