غادة والي تنعي آمال فهمي: «تركت بصمة كبيرة في وجدان المصريين»

نعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الإعلامية الكبيرة آمال فهمي والتي وافتها المنية منذ قليل عن عمر ناهز التسعين عاماً والتي كانت ضمن الرعيل الأول من الإعلاميين الذين تركوا بصمة وأثر على أجيال.





ولفتت إلى أن الراحلة تميزت بخفة الظل وسرعة البديهة واعتزازها بنفسها.





وقالت "والي" إن الإعلامية الكبيرة استطاعت أن تضع بصمة قوية في وجدان الشعب المصري خلال تاريخها الطويل الذي يتمتع بالمهنية، واكتسبت بفضله احترام المستمعين والإعلاميين من مختلف الأجيال.





وكانت "والي" قد زارت الإعلامية الكبيرة مرتين خلال إقامتها في مستشفي المعادي للقوات المسلحة؛ حيث تلقت رعاية متميزة أثناء تواجدها بالمستشفى عدة شهور.



