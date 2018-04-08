هروب زعيم الحوثيين ومقتل اثنين من مرافقيه في صعدة.. فيديو

كشف مراسل قناة الإخبارية السعودية، عن هروب زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثى، اليوم، الأحد، بعد مقتل اثنين من مرافقيه، إلى منطقة مجهولة بعد غارات مكثفة لقوات التحالف العربى، على صعدة.



وحسب ما نشرته صفحة قناة الإخبارية السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت مصادر يمنية اليوم، مقتل وجرح عشرات المتمردين الحوثيين جراء معارك عنيفة مع قوات الشرعية في جبهة الشريجة شمال محافظة لحج.



وقال مراسل القناة، إن عبد الملك الحوثي هرب من كهفه الذي تحصن به في منطقة مران في مديرية حيدان في محافظة صعدة عقب غارات مكثفة لتحالف الشرعية.



وأعلنت عن أن قوات الشرعية تسيطر على مناطق استراتيجية بين محافظتي البيضاء ومأرب.



