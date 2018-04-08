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رياضة

خالد طلعت: الزمالك فى مشاكل منذ سنوات.. وغير 18 مدربا و68 لاعبا فى 4 مواسم .. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:46 م
صدى البلد
أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن فريق الزمالك تحاوطه المشاكل منذ سنوات طويلة، وأن مستواه متراجع منذ عدة سنوات، وأن اللجنة التي تدير النادي ماليا والمشكلة من قبل وزير الرياضة خالد عبد العزيز ليست هي السبب في تراجع نتائج فريق الزمالك كما يردد البعض.

وقال طلعت في تصريحات مع الإعلامي نصر محروس في برنامج "قلم حر" على قناة LTC: "بعض المسئولين في الزمالك يرددون أن لجنة وزارة الرياضة التي تدير الزمالك حاليا هي السبب في تراجع نتائج الفريق وهو أمر غريب وغير منطقي بالمرة".

وأضاف "الزمالك كان في المركز الرابع في جدول الدوري قبل تشكيل اللجنة، وبعد تواجد اللجنة حقق 6 انتصارات متتالية في الدوري، وتقدم إلى المركز الثالث واقترب بشدة من المركز الثاني".

وتابع طلعت "اللجنة تعمل في الزمالك منذ شهر ونصف فقط، رغم أن الزمالك يعاني منذ سنوات طويلة، فالزمالك منذ عام 2004 لم يتوج بالدوري سوى مرة وحيدة فقط طوال 14 عاما، ومنذ عام 2002 لم يتوج بأي بطولة أفريقية طوال 16 عاما، ومنذ عام 2007 لم يحقق أي فوز على الأهلي في بطولة الدوري على مدار 11 عاما، فما ذنب اللجنة في هذه الإخفاقات ؟؟"

وأشار خالد طلعت إلى أن الزمالك في السنوات الأربع الأخيرة في عهد المجلس الحالي يمر بحالة عدم استقرار حيث قام بتغيير 68 لاعبا، و18 مديرا فنيا خلال 4 سنوات فقط وهو عدد كبير جدا.

واختتم خالد طلعت تصريحاته بأن فريق ولايتا ديتشا الذي خرج الزمالك أمامه في كأس الكونفيدرالية الأفريقية فريق متواضع يحتل المركز التاسع في الدوري الإثيوبي، وأمر سيئ أن يخرج الزمالك أمامه مهما كانت المشاكل الإدارية المحيطة بالفريق.

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