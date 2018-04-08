أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أسماء المرشحين والمستبعدين من قرعة الحصول على محال الشباب الــ22 بحي 25 يناير السكني.



وأكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، فحص طلبات 149 متقدمًا؛ للحصول على هذه المحال التجارية، وتبين انطباق الشروط على 73، واستبعاد 76 آخرين، مع توضيح أسباب الاستبعاد.



وذكر أن المركز فتح باب التظلمات اعتبارًا من يوم 8 أبريل الجاري، وحتى يوم 22 من الشهر ذاته، تمهيدًا لإجراء قرعة علنية عقب فحص التظلمات مباشرًة؛ لإعلان أسماء الـ 22 المستحقين للمحال التجارية، والتي نفذتها مديرية الإسكان بتكلفة إجمالية 1.7 مليون جنيه.