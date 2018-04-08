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محافظات

أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:35 م
المهندس مجدي الطماوي
المهندس مجدي الطماوي
انس منصور
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أسماء المرشحين والمستبعدين من قرعة الحصول على محال الشباب الــ22 بحي 25 يناير السكني.

وأكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، فحص طلبات 149 متقدمًا؛ للحصول على هذه المحال التجارية، وتبين انطباق الشروط على 73، واستبعاد 76 آخرين، مع توضيح أسباب الاستبعاد.

وذكر أن المركز فتح باب التظلمات اعتبارًا من يوم 8 أبريل الجاري، وحتى يوم 22 من الشهر ذاته، تمهيدًا لإجراء قرعة علنية عقب فحص التظلمات مباشرًة؛ لإعلان أسماء الـ 22 المستحقين للمحال التجارية، والتي نفذتها مديرية الإسكان بتكلفة إجمالية 1.7 مليون جنيه.
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور
أسماء المرشحين والمستبعدين من "محال الشباب" بالوادي.. صور

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