وكيل تعليم الغربية : متابعة يومية لمدارس المحافظة .. «صور»

أصدر الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، توجيهاته إلى مساعديه بالضرورة متابعة سير العملية التعليمية، من جانب جميع المديرين العموم بالمديرية على مستوى جميع مدارس المديرية.



وتفقد محمد فاروق حماد، مدير عام التعليم العام بالمديرية عددا من مدارس إدارة بسيون التعليمية، كما بدأ بزيارة رياض أطفال دار الحمام ببسيون، والمدرسة جيدة ومنضبطة، والأنشطة مفعلة كما توجه إلى مدرسة ناصر الثانوية بنين ولا توجد سلبيات بالمدرسة، واختتم زيارته لمدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية حيث تواجدت بها القوافل التعليمية المجانية.



وشدد "حماد" على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات ، والتأكد من مدى كفاية الأثاث بالمدارس استعدادًا لامتحانات النصف الثاني من العام الدراسي الجاري.