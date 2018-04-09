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فكر دينى

أمين الفتوى يوضح حكم تسييد «النبي» في التشهد

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تسييد النبي (صلى الله عليه وسلم) فى التشهد جائزة ولا شيء بها، وذلك فى قوله «اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد».

وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، مضمونه: «ما حكم لفظ السيادة فى التشهد لسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ؟»، أن تسييد النبي (صلى الله عليه وسلم) يكون في التشهد وخارج الصلاة وهذا ما عليه جماهير العلماء والمذاهب الإسلامية المتنوعة، حيث يقول الإمام ابن الفتح أبو عطاء الله السكندري "وأياك أن تترك لفظ السيادة ففيها سرا لمن لزم هذه العبادة".

وأشار الى أن من ترك لفظ السيادة فلا وزر عليه ولكن فيه أدب وامتثال وحسن خطاب للحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم).

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