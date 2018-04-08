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فن

7 معلومات عن الإعلامية الراحلة آمال فهمي

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:36 م
صدى البلد
شيرى نبيل
توفيت صباح اليوم الأحد الإعلامية آمال فهمي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة.

- ولدت عام 1926، وتخرجت في كلية الآداب، قسم اللغة العربية.

- كان أجرها في الصحافة، بحسب الناقد والمؤرخ وجيه ندى، 160 قرشا.

- أول برنامج قدمته على الإذاعة كان برنامج "حول العالم"، الذي كان يقدم تسجيلات نادرة.

- من أشهر برامجها، برنامج "ع الناصية" الذي بدأته عام 1957، وحققت من خلاله شهرة واسعة في الشارع المصري، وكان يقدمه قبلها الإذاعي أحمد طاهر، واستمر البرنامج لمدة 50 عامًا.

- أول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط عام 1964.

- تولت منصب وكيل وزارة الإعلام ثم مستشارة لوزير الإعلام.

- اعتزلت الإعلام في 2014.

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