7 معلومات عن الإعلامية الراحلة آمال فهمي

توفيت صباح اليوم الأحد الإعلامية آمال فهمي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا.



وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة.



- ولدت عام 1926، وتخرجت في كلية الآداب، قسم اللغة العربية.



- كان أجرها في الصحافة، بحسب الناقد والمؤرخ وجيه ندى، 160 قرشا.



- أول برنامج قدمته على الإذاعة كان برنامج "حول العالم"، الذي كان يقدم تسجيلات نادرة.



- من أشهر برامجها، برنامج "ع الناصية" الذي بدأته عام 1957، وحققت من خلاله شهرة واسعة في الشارع المصري، وكان يقدمه قبلها الإذاعي أحمد طاهر، واستمر البرنامج لمدة 50 عامًا.



- أول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط عام 1964.



- تولت منصب وكيل وزارة الإعلام ثم مستشارة لوزير الإعلام.



- اعتزلت الإعلام في 2014.

