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طريقة عمل الترمس والحمص بالدقة للشيف هالة فهمي.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 03:01 م
صدى البلد
مي فهمي
قدّمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقة، اليوم الأحد، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة سهلة لعمل الترمس والحمص بالدقة، خاصة مع قرب أعياد الربيع. 

ولمعرفة الطريقة بالتفاصيل شاهد الفيديو..

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