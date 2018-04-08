ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
ﻋﺎﺟﻞ
هروب زعيم الحوثيين ومقتل اثنين من مرافقيه في صعدة.. فيديو
التعليم تعلن توزيع درجات النموذج الأول لامتحانات الثانوية
النيابة العامة السعودية تبدأ التحقيق مع متهمين في قضايا فساد
الخارجية الروسية تصدر بيانا حول حقيقة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا
شيخ الأزهر من الكاتدرائية: المصريون شعب واحد يحمل رسالة السلام.. صور
قريبا.. تسليم شقق لمستفيدى الإسكان الاجتماعى بالشروق والسادات وأسيوط الجديدة
«مترو»: روسيا تشن هجوما دعائيا ضد ملكة بريطانيا ورئيسة حكومتها
محافظ الشرقية يعلن عن وظائف شاغرة .. شروط التقديم
اتحاد الغرف التجارية: الاتفاق مع الأردن لإنشاء مركز لوجستي لتسهيل التجارة مع العراق وسوريا
مفتى الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بشم النسيم.. فيديو
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
EN
الأحد 08 أبريل 2018 - 05 : 03 م
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
ملفات
أخبار البلد
برلمان
محافظات
حوادث
رياضة
فن
توك شو
اقتصاد
القراء يكتبون
أخبار العالم
بنات البلد
منوعات
سيارات
ساحة رأي
فكر دينى
ثقافة
فيديو
صور
القراء يكتبون
المزيد
أخبار العالم
بنات البلد
منوعات
سيارات
ساحة رأي
فكر دينى
ثقافة
فيديو
صور
وزير الصحة يتابع عمل غرفة الأزمات والطوارئ لتأمين احتفالات شم النسيم
«الصحة»: إصابة 6 بحالات إغماء نتيجة الازدحام بمحيط الكنائس
فريق "عمر جابر وبرادلي" يسقط بخماسية نظيفة في الدوري الأمريكي
قيادي بـ «فتح»: الاحتلال يتبع سياسة الاعتقال والترهيب بحق الأسرى.. فيديو
هروب زعيم الحوثيين ومقتل اثنين من مرافقيه في صعدة.. فيديو
دمشق تعلن التواصل إلى اتفاق لإجلاء فصيل الجيش الإسلامى من دوما
هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور
الأهلي يقترب من ضم نجم المنتخب الوطنى الجديد
المجريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة وتوقعات بفوز «أوربان» بولاية ثالثة
النيابة العامة السعودية تبدأ التحقيق مع متهمين في قضايا فساد
توك شو
طريقة عمل الترمس والحمص بالدقة للشيف هالة فهمي.. فيديو
الأحد 08/أبريل/2018 - 03:01 م
Tweet
مي فهمي
قدّمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقة، اليوم الأحد، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة سهلة لعمل الترمس والحمص بالدقة، خاصة مع قرب أعياد الربيع.
ولمعرفة الطريقة بالتفاصيل شاهد الفيديو..
Tweet
ترشيحاتنا
عباس شومان يتأخر عن وفد الأزهر بالكاتدرائية.. والإمام الأكبر يمازحه.. فيديو
الأهلي يسعى لتحقيق 3 أرقام قياسية في مواجهة سموحة اليوم
«أبوشقة» يوجه رسالة لـ «البدوي» قبل تقديم استقالته من رئاسة «الوفد»
موت سيدة حنطت على قيد الحياة .. والسبب مفزع .. «صور»
المخابرات الأوكرانية تحبط عملية تهريب صواريخ لإيران.. صور
الأمور المستعجلة: وقف تنفيذ حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات
صحيفة «ذا صن» تكشف مفاجأة بشأن رحيل مدرب محمد صلاح من ليفربول
التعليم تعلن توزيع درجات النموذج الأول لامتحانات الثانوية
طارق حامد ينتقل إلى الأهلي مستخدما «ثغرة» في تعاقده مع الزمالك
إيهاب جلال يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض لاعبي الزمالك
دار الإفتاء: الانتحار حرامٌ شرعًا ولا يخرج صاحبه عن الملَّة.. فيديو
فيفا يخطر الزمالك بسرعة سداد مستحقات فيريرا ومساعديه
تعليقات فيسبوك
تعليقات صدى البلد
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ
الأهلي يقترب من ضم نجم المنتخب الوطنى الجديد
طارق حامد ينتقل إلى الأهلي مستخدما «ثغرة» في تعاقده مع الزمالك
وفاة لاعب فريق "يد" الزمالك في حادث سيارة
الغندور: مرتضى منصور سبب فشل صفقة «السعيد».. واللاعب هو المستفيد من كل ما حدث
تعديل موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر
شوبير : أزمة الزمالك ستكشف مفاجآت غير متوقعة
شوبير يوجه رسالة «نارية» للإعلام الرياضي بشأن إذاعة مباريات مونديال 2018.. فيديو
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة بالدوري الممتاز
المقاصة يضم أنطوي من الأهلي .. رسميا
موت سيدة حنطت على قيد الحياة .. والسبب مفزع .. «صور»
غدا.. السكة الحديد تطلق قطار المفاجآت لإحدى المدن الساحلية
صحيفة «ذا صن» تكشف مفاجأة بشأن رحيل مدرب محمد صلاح من ليفربول
بعد إعلان زفافهما.. تعرف على فارق العمر بين شيرين وحسام حبيب
«الأمور المستعجلة»: وقف حكم إلغاء تراخيص «أوبر وكريم»
تعرف على نصيحة أمين الفتوى لسيدة تشكو من النوم فور بدء القراءة في المصحف.. فيديو
تكريم 250 طفلا باحتفالية للأيتام بالبصارطة في دمياط
أحمد موسى يطلق هاشتاج «فضائح نور في اسطنبول» .. فيديو
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
ديانا كرزون بإطلالة غير تقليدية فى أحدث جلسة تصوير.. صور
هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور
سقوط عصابة كولومبية تسرق الشقق والفيلات بالقاهرة الجديدة.. صور
ضبط فسيخ به «دود وحشرات» في حملة تموينية بالإسماعيلية
أفكار لملابس الجيم للمحجبات وغيرهن تشعرك بالراحة.. صور
فيديو
فريق "عمر جابر وبرادلي" يسقط بخماسية نظيفة في الدوري الأمريكي
أبو شقة: مجلس النواب الحالي أنجز ما لم ينجزه أي برلمان سابق.. فيديو
اختتام إجراء عمليات القسطرة التداخلية بحضور خبير ألمانى بمستشفى المنصورة الجامعى.. فيديو وصور
«519 تأشيرة حج نصيب المواطنين في حج الجمعيات بالغربية» يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
ﺗﺼﻮﻳﺖ
هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟
نعم
87%
لا
8%
لا أهتم
5%
هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟
نعم
لا
لا أهتم
تصويت
النتائج
ساحة رأي
حسام إبراهيم يكتب: أين المفر
إيمان حسام تكتب: كراكيب النفس
كوعب أحمد البراهمي تكتب: أسباب الطلاق
محمود طرشوبى يكتب: نزيف كلماتي في رحيل أمي
أرسل مشاركتك