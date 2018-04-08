طريقة عمل الترمس والحمص بالدقة للشيف هالة فهمي.. فيديو

قدّمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقة، اليوم الأحد، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة سهلة لعمل الترمس والحمص بالدقة، خاصة مع قرب أعياد الربيع.



