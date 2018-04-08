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أخبار البلد

«الصحة»: إصابة 6 بحالات إغماء نتيجة الازدحام بمحيط الكنائس

الأحد 08/أبريل/2018 - 03:04 م
وزارة الصحة - ارشيفية
وزارة الصحة - ارشيفية
محمود نوفل وعبدالصمد ماهر
أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة الطوارئ تلقت بلاغًا بإصابة 6 مواطنين بحالات إغماء نتيجة الازدحام بمحيط الكنائس على مستوى الجمهورية حيث تم إسعافهم على الفور من خلال الفرق الطبية المتواجدة بسيارات الإسعاف وغادروا.

وألمح "مجاهد" إلى توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى الناتج عن تناول الفسيخ الملوث بكميات كافية حيث تم توزيعها على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وقال "مجاهد" إن الأعراض الأولى للتسمم تظهر بعد 12- 36 ساعة بعد التعرض للعدوى من تناول الفسيخ الملوث وهى عبارة عن زغللة فى العين وازدواجية فى الرؤية، جفاف بالحلق صعوبة فى البلع، ضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقى الجسم، وضيق فى التنفس، فشل فى وظائف التنفس التى من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

ونصح «مجاهد»، المواطنين بالذهاب للمستشفى فى حال ظهور أى أعراض مرضية خلال 24 ساعة من تناول الفسيخ، مؤكدًا أنه لابد من التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز علاج سموم فورًا لإنقاذ حياته.

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