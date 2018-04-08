"الإخطبوط" أكلة بدو "أبو جالوم" في شم النسيم.. صور

تتعدد العادات والأكلات الشعبية في شم النسيم على مستوى مصر، لكن في منطقة رأس أبو جالوم بمدينة دهب في البحر الأحمر، تعد أكلة "الإخطبوط" الأشهر والأفضل لسكانها، حيث تصطاده السيدات البدويات من على الشاطئ عندما تكون المياه ضحلة وقت الجزر ويكون مختبئا بين الصخور.



تقول السيدة كاملة سليمان، من بدويات أبو جالوم، إن صيد الاخطبوط أصبح من الأعمال التي تستطيع المرأة عملها بسهولة، حيث إنه عندما تكون المياه ضحلة نبحث عن الإخطبوط بين صخور الشواطئ وضربه على الصخرة حتى يهدأ، مشيرة إلى أنه يمكن إعداده وجبة شهية بأن يُسوى على الأرز أو صينية في الفرن، وآخرون يقومون بتحويله لقطع صغيرة وإعداده مع الفلفل والصلصة.



وأوضحت عيدة حسين، بدوية أخرى، أنه في شم النسيم يقوم سكان دهب بعملية الصيدية وشي الأسماك الطازجة والخروج للوديان الجبلية والشواطئ للاستمتاع بشم النسيم، مشيرة إلى أن أكلة الإخطبوط تكثر في شم النسيم.



وقال مصدر بمحمية "أبو جالوم" إن صيد الاخطبوط يعتبر من العادات القديمة لسكان المحمية، مشيرًا إلى أن الإخطبوط يختبئ في الصخور ويجري اصطياده عندما تكون مياه البحر منخفضة في وقت الجزر.



وقال خالد إسماعيل أحد زوار محمية أبو جالوم، إن أكلة "الإخطبوط" الطازج في مخيمات أبو جالوم تعتبر من أهم الأكلات الشعبية في دهب التي يعشقها زوار مدينة دهب.