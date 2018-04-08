ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

"الإخطبوط" أكلة بدو "أبو جالوم" في شم النسيم.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:39 م
نضال المصرى
تتعدد العادات والأكلات الشعبية في شم النسيم على مستوى مصر، لكن في منطقة رأس أبو جالوم بمدينة دهب في البحر الأحمر، تعد أكلة "الإخطبوط" الأشهر والأفضل لسكانها، حيث تصطاده السيدات البدويات من على الشاطئ عندما تكون المياه ضحلة وقت الجزر ويكون مختبئا بين الصخور.

تقول السيدة كاملة سليمان، من بدويات أبو جالوم، إن صيد الاخطبوط أصبح من الأعمال التي تستطيع المرأة عملها بسهولة، حيث إنه عندما تكون المياه ضحلة نبحث عن الإخطبوط بين صخور الشواطئ وضربه على الصخرة حتى يهدأ، مشيرة إلى أنه يمكن إعداده وجبة شهية بأن يُسوى على الأرز أو صينية في الفرن، وآخرون يقومون بتحويله لقطع صغيرة وإعداده مع الفلفل والصلصة.

وأوضحت عيدة حسين، بدوية أخرى، أنه في شم النسيم يقوم سكان دهب بعملية الصيدية وشي الأسماك الطازجة والخروج للوديان الجبلية والشواطئ للاستمتاع بشم النسيم، مشيرة إلى أن أكلة الإخطبوط تكثر في شم النسيم.

وقال مصدر بمحمية "أبو جالوم" إن صيد الاخطبوط يعتبر من العادات القديمة لسكان المحمية، مشيرًا إلى أن الإخطبوط يختبئ في الصخور ويجري اصطياده عندما تكون مياه البحر منخفضة في وقت الجزر.

وقال خالد إسماعيل أحد زوار محمية أبو جالوم، إن أكلة "الإخطبوط" الطازج في مخيمات أبو جالوم تعتبر من أهم الأكلات الشعبية في دهب التي يعشقها زوار مدينة دهب.
"الإخطبوط" أكلة بدو "أبو جالوم" في شم النسيم.. صور
"الإخطبوط" أكلة بدو "أبو جالوم" في شم النسيم.. صور
"الإخطبوط" أكلة بدو "أبو جالوم" في شم النسيم.. صور
"الإخطبوط" أكلة بدو "أبو جالوم" في شم النسيم.. صور
"الإخطبوط" أكلة بدو "أبو جالوم" في شم النسيم.. صور

ترشيحاتنا

فوافي وأنطوي يقودان تشكيل المقاصة أمام الزمالك

كورتني كاردشيان تخطف حبيبها «يونس» في جزر توركس وكايكوس.. صور

مصادر قضائية : قرار بضبط وإحضار نائب رئيس مجلس الدولة

شوبير : أزمة الزمالك ستكشف مفاجآت غير متوقعة

الهباش: نعيش حالة حزن شديدة في ظل الاحتفال بعيد القيامة.. فيديو

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة بالدوري الممتاز

تغييرات ملحوظة في تشكيلة الزمالك أمام المقاصة

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمطعم سورى في المنصورة

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

نقابة الإعلاميين ناعية آمال فهمى: فقدنا إذاعية قديرة أثرت مسامع المصريين

تعديل موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

سقوط عصابة كولومبية تسرق الشقق والفيلات بالقاهرة الجديدة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآثار تستكمل مشروع إنقاذ 100 مبنى بالقاهرة التاريخية.. وترميم 10 منشآت بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور

ديانا كرزون بإطلالة غير تقليدية فى أحدث جلسة تصوير.. صور

هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور

أسقف إسنا وأرمنت يقدم هدايا للأطفال وزوار الكنيسة في عيد القيامة .. "صور"

سقوط عصابة كولومبية تسرق الشقق والفيلات بالقاهرة الجديدة.. صور

فيديو

محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات في مسابقة أوائل الطلبة.. فيديو وصور
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. فيديو و صور
محافظ المنيا يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة.. فيديو وصور
محافظ بورسعيد مهنئا الأقباط : قوة مصر في وحدة شعبها .. "فيديو وصور"
محافظ السويس يهنئ المسيحيين بعيد القيامة: العلاقة بين طرفي الأمة قوية.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟