تعاون بين «تعليم القاهرة» و«علوم» عين شمس لتدريب الطلاب الموهوبين

أعلن محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة التعاون مع كلية العلوم جامعة عين شمس لتدريب الطلاب الموهوبين فى مجال البحث العلمي والاختراعات والابتكارات والخيال العلمى لتطوير فكرهم علميا وفق معايير مدروسة ومراجع علمية متطورة مع العصر، وتهدف للنهوض بمصر الحديثة.



وأكد «عطية» أنه تم اختيار مجموعة من الطلاب المتميزين في الجانب العلمى من مختلف الإدارات التعليمية لحضور أول ورشة عمل داخل كلية العلوم جامعة عين شمس فى نهاية الشهر الجاري.

