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«آل عازر» يهنئون قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:35 م
آل عازر يهنئون البابا
آل عازر يهنئون البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد
معتز الخصوصى
زار آل عازر ممثلين فى النائبة مارجريت عازر، و العالم المصرى المهندس هانى عازر، البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الأخوة الأقباط، لتهنئته بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ، مقدمين لمصر وشعبها الحبيب أخلص التهانى القلبية.

وتمنوا أن تعود هذه الأيام على شعب مصر، وعلى وطننا الغالى بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا كى تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.


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