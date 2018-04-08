«فودة» و«المصيلحي» في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ للتهنئة بعيد القيامة

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، بزيارة كاتدرائية السمائيين بحي النور بشرم الشيخ، لتقديم التهنئة لأقباط جنوب سيناء بمناسبة عيد القيامة المجيد ؛ بحضور اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء والقيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي المشايخ وعواقل جنوب سيناء وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف وجمع غفير من المواطنين.



قام طلاب مدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، بمسيرة حب وسلام إلى الكاتدرائية مرتدين الزي الرسمي وحاملين أعلام مصر يرافقهم المدرسون والمشرفون وقدموا التهنئة لجميع أقباط جنوب سيناء متمنين دوام المحبة والسلام.



أبدى الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية سعادته بالمشاعر الصادقة الجياشة من جموع المهنئين متمنيا دوام المحبة والسلام على أرض مصر الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



قام السكرتير العام المساعد اللواء نادر عشماوي، على رأس وفد بزيارة لكنيسة موسي النبي بطور سيناء لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وقامت أيضا وفود بمدن رأس سدر ودهب بزيارة للكنائس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، متمنين دوام الحب والسلام على مصر وأهلها الكرام.



وعلى صعيد آخر، استقبل محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ الطالب إسماعيل على جودة الطالب في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الفيروز الرسمية بحي النور بشرم الشيخ ووالدته ووالده ومديرة المدرسة بعد حصوله على لقب الطالب المثالي للمرحلة التعليمية الإبتدائية على مستوى الجمهورية.



وعد فودة الطالب بمخاطبة وزير الصحة لإجراء جراحة تطويل أوتار للتمكن من المشى بشكل طبيعي ومخاطبة وزير الشباب والرياضة لإلحاقه بمنتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة ليكون ممثلا عن جنوب سيناء تحقيقا لأمنيته.

