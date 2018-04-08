ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

«فودة» و«المصيلحي» في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ للتهنئة بعيد القيامة

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:08 م
خالد فودة
خالد فودة
ا ش ا
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، بزيارة كاتدرائية السمائيين بحي النور بشرم الشيخ، لتقديم التهنئة لأقباط جنوب سيناء بمناسبة عيد القيامة المجيد ؛ بحضور اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء والقيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي المشايخ وعواقل جنوب سيناء وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف وجمع غفير من المواطنين.

قام طلاب مدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، بمسيرة حب وسلام إلى الكاتدرائية مرتدين الزي الرسمي وحاملين أعلام مصر يرافقهم المدرسون والمشرفون وقدموا التهنئة لجميع أقباط جنوب سيناء متمنين دوام المحبة والسلام.

أبدى الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية سعادته بالمشاعر الصادقة الجياشة من جموع المهنئين متمنيا دوام المحبة والسلام على أرض مصر الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

قام السكرتير العام المساعد اللواء نادر عشماوي، على رأس وفد بزيارة لكنيسة موسي النبي بطور سيناء لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وقامت أيضا وفود بمدن رأس سدر ودهب بزيارة للكنائس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، متمنين دوام الحب والسلام على مصر وأهلها الكرام.

وعلى صعيد آخر، استقبل محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ الطالب إسماعيل على جودة الطالب في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الفيروز الرسمية بحي النور بشرم الشيخ ووالدته ووالده ومديرة المدرسة بعد حصوله على لقب الطالب المثالي للمرحلة التعليمية الإبتدائية على مستوى الجمهورية.

وعد فودة الطالب بمخاطبة وزير الصحة لإجراء جراحة تطويل أوتار للتمكن من المشى بشكل طبيعي ومخاطبة وزير الشباب والرياضة لإلحاقه بمنتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة ليكون ممثلا عن جنوب سيناء تحقيقا لأمنيته.

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور لشقيقة شيرين في حفل زفافها

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة بالدوري الممتاز

مؤرخ روسي يكشف كيف أنقذ بوتين أردوغان ليلة الانقلاب الفاشل؟

ترامب يشن أعنف هجوم على وزارة العدل الأمريكية و"إف. بي. آي".. صور

السعودية تحاصر الدوحة بريا بقناة «سلوى».. المشروع الجديد تحول في النشاط السياحي والاقتصادي بالمملكة.. وقطر تتحول بفضله إلى جزيرة

شاهد.. ترديد أسماء الله الحسنى داخل إحدى الكنائس في عيد القيامة

المخابرات الأوكرانية تحبط عملية تهريب صواريخ لإيران.. صور

بث مباشر .. مباراة الريال وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

حُكم حصول المرأة المتزوجة على معاش أبيها بـ «الحيلة».. فيديو

أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو

تعرف على تعليق "المساكني" نجم تونس بعد غيابه عن مونديال روسيا

الغندور: مرتضى منصور سبب فشل صفقة «السعيد».. واللاعب هو المستفيد من كل ما حدث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة لرفع إشغالات الكافيهات والأكشاك بشوارع مدينة نصر ..صور

شاهد.. التحضيرات الأخيرة لحفل أحمد جمال في مدينتي

انهيار بلكونة شقة في الطابق الثالث بعقار بالزيتون.. صور

شاهد.. فريق عمل "بالحجم العائلي" يحتفلون بـ يحيى الفخرانى

الآثار تستكمل مشروع إنقاذ 100 مبنى بالقاهرة التاريخية.. وترميم 10 منشآت بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور

فيديو

شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاصة.. "الشناوي" يتألق وباسم خارج الخدمة.. فيديو
التعادل يسيطر و«أنطوي» يهدر هدفا للمقاصة أمام الزمالك بعد مرور 15 دقيقة ..فيديو
محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات في مسابقة أوائل الطلبة.. فيديو وصور
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. فيديو و صور
محافظ المنيا يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟