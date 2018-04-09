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ثقافة

17 أبريل.. «الترجمة والصراع» على طاولة القومي للترجمة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:01 ص
المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة
جمال الشرقاوي

يناقش المركز القومي للترجمة، في السادسة مساء يوم 14 أبريل الجاري، كتاب «الترجمة والصراع»، بقاعة طه حسين.

يتحدث في الندوة كل من الدكتورة منى بيكر، مؤلفة الكتاب، والدكتورة هدى الصده، والدكتور طارق النعمان، مترجم الكتاب، والدكتور فريال غزول، ويدير اللقاء الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة.

ويستعرض الكتاب عبر فصوله السبعة تقديم النظرية السردية، تنميط السرد، فهم كيفية عمل السرديات، ثم تقديم السرديات في الترجمة، وفي الفصل السابع والأخير يصل إلى تقييم السرديات أو النموذج السردي.
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