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أخبار البلد

«المراغي» نائبا لرئيس مؤتمر العمل العربي

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:36 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
انتخب فريق العمال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نائبا لرئيس مؤتمر العمل العربي للدورة الـ 45 عن فريق العمال، وجمال قادري رئيس الاتحاد العام لعمال سوريا رئيسا للفريق.

كما تم انتخاب سر الختم آمين عام اتحاد عمال السودان نائبا لرئيس الفريق، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب مقررا للفريق.

وتم اختيار عاشور تلي اتحاد عمال الجزار للجنة النظامية ، وعن لجنة الصياغة تم اختيار المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر .

وفي لجنة اعتماد العضوية تم اختيار حاجم قاطع من اتحاد عمال العراق أما اللجنة المالية تم اختيار محمد الحضينة رئيس اتحاد عمال الكويت.

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