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أخبار العالم

إجلاء 26 ألف شخص في ألمانيا لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:37 م
قنبلة
قنبلة
ا ش ا
أجلت السلطات الألمانية اليوم /الأحد/ 26 ألف شخص على الأقل من مدينة بادربورن لتفكيك قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تزن 8ر1 طن، تم العثور عليها الشهر الماضي.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن عمال الصليب الأحمر الألماني ورجال الأطفاء إلى جانب قوات الشرطة تعاونوا معا من أجل إجلاء المواطنين في الوقت المحدد ، حيث سيتم تفكيك القنبلة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

يذكر أنه رغم مرور 70 عاما على الحرب إلا أن القنابل التي تعود لزمن الحرب تستمر في الظهور بأنحاء ألمانيا أثناء أعمال البناء، وكانت السلطات قد أجلت في أغسطس الماضي 60 ألف شخص مؤقتا في مدينة فرانكفورت للتعامل مع إحدى تلك القنابل.

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