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أخبار العالم

مالي: إصابة 4 جنود بجروح في انفجار سيارة بسبب لغم أرضي

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:37 م
سيارة
سيارة
ا ش ا
أصيب أربعة من عناصر الجيش المالي بجروح متفاوتة، صباح اليوم الأحد، إثر انفجار سيارة تابعة للجيش، بسبب لغم أرضي بمدينة “ليرى” شمالي مالي.

وأفادت وسائل إعلام موريتانية نقلا عن مصادر محلية أن سيارة تابعة للجيش المالي تعرضت لحادث، بسبب انفجار لغم أرضي بمدينة “ليرى” الواقعة على بعد 40 كلم من الحدود الموريتانية، مما أدى إلى إصابة أربعة أفراد من الجيش المالي بجروح، “اثنان منهم إصابتهم خطرة”. فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث .

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