استمرار تلقى تظلمات وظائف شركة مياه الشرب حتى 15 أبريل بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن استمرار تلقي تظلمات وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حتى يوم 15 أبريل الجاري.



أكد الزملوط، التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد باستمرار تلقي تظلمات وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المحافظة، على أن تتولي مراكز المحافظة الخمسة تلقي طلبات التظلمات وذلك مقابل تسديد مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، بحيث يتم استرداد القيمة المالية المشار إليها في حالة قبول التظلم.



وأوضح المحافظ، بدء تلقى طلبات التظلمات منذ يوم الخميس الماضي، وسوف يستمر تلقى طلبات التظلمات بجميع مقار الوحدات المحلية لمراكز المحافظة حتى يوم الأحد الموافق 15 من أبريل الجاري.

