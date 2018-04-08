مصدر بالزمالك: الفريق مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده في أزمة ريكاردو

كشف مصدر مسؤل في نادي الزمالك، أن النادي الأبيض مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده في أزمة البرازيلي ريكاردو حال قيام الأخير بتقديم شكوي ضد النادي.



وأكد المصدر، أن خصم 6 نقاط من الزمالك مسألة وقت، في حال قيام اللاعب بتقديم شكوى ضد النادي بسبب عدم الإلتزام بإرسال الدفعات له، حسب الاتفاق المسبق معه.



وطالب ريكاردو الزمالك بدفع مستحقاته المتأخرة، الأمر الذي جعله يقدم شكوى ضد النادي الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".