ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مصدر بالزمالك: الفريق مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده في أزمة ريكاردو

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:31 م
صدى البلد
كشف مصدر مسؤل في نادي الزمالك، أن النادي الأبيض مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده في أزمة البرازيلي ريكاردو حال قيام الأخير بتقديم شكوي ضد النادي.

وأكد المصدر، أن خصم 6 نقاط من الزمالك مسألة وقت، في حال قيام اللاعب بتقديم شكوى ضد النادي بسبب عدم الإلتزام بإرسال الدفعات له، حسب الاتفاق المسبق معه.

وطالب ريكاردو الزمالك بدفع مستحقاته المتأخرة، الأمر الذي جعله يقدم شكوى ضد النادي الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ترشيحاتنا

نور الدين "يحاسب على المشاريب".. فيفا يجبر "أبوريدة" على غلق ملف الفيصلي

محمد النني يحقق رقما قياسيا جديدا مع أرسنال

شاهد.. تعليق مى كساب على زواج شيرين عبد الوهاب

شوبير يوجه رسالة «نارية» للإعلام الرياضي بشأن إذاعة مباريات مونديال 2018.. فيديو

"شوبير" يكشف عن تفاصيل رحلة "الخطيب" العلاجية

تغييرات ملحوظة في تشكيلة الزمالك أمام المقاصة

علامات تكشف الفسيخ الفاسد .. فيديو

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج ترامب إلى قتيل و6 مصابين

ذكريات الجدل والانسحاب تشعل مباراة الزمالك والمقاصة بالدورى الممتاز اليوم

الأهلي يقترب من ضم نجم المنتخب الوطنى الجديد

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة بالدوري الممتاز

مفتى الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بشم النسيم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآثار تستكمل مشروع إنقاذ 100 مبنى بالقاهرة التاريخية.. وترميم 10 منشآت بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور

ديانا كرزون بإطلالة غير تقليدية فى أحدث جلسة تصوير.. صور

هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور

أسقف إسنا وأرمنت يقدم هدايا للأطفال وزوار الكنيسة في عيد القيامة .. "صور"

سقوط عصابة كولومبية تسرق الشقق والفيلات بالقاهرة الجديدة.. صور

فيديو

محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات في مسابقة أوائل الطلبة.. فيديو وصور
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. فيديو و صور
محافظ المنيا يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة.. فيديو وصور
محافظ بورسعيد مهنئا الأقباط : قوة مصر في وحدة شعبها .. "فيديو وصور"
محافظ السويس يهنئ المسيحيين بعيد القيامة: العلاقة بين طرفي الأمة قوية.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟