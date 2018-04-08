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زعيم المعارضة الكمبودي السابق يدعو لمقاطعة الانتخابات

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:44 م
زعيم المعارضة الكمبودي
زعيم المعارضة الكمبودي السابق سام رينسي
رويترز
دعا زعيم المعارضة الكمبودي السابق سام رينسي اليوم الأحد الكمبوديين لمقاطعة الانتخابات العامة المقررة يوم 29 يوليو تموز إذا لم يتم السماح لحزبه الذي جرى حله بالمشاركة فيها.

وقضت المحكمة العليا بحل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي في نوفمبر تشرين الثاني بناء على طلب حكومة رئيس الوزراء هون سين وقالت إنه كان يتآمر لانتزاع السلطة بمساعدة الولايات المتحدة.

ونفى الحزب والولايات المتحدة المزاعم التي تلت اعتقال كيم سوخا زعيم الحزب الحالي في اتهامات بالخيانة تتعلق بالمؤامرة المزعومة. ونفى الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها حيلة لمساعدة هون سين على الفوز في الانتخابات.

وقال سام رينسي على تويتر اليوم الأحد "أدعو كل مواطني كمبوديا الذين يؤمنون بالديمقراطية إلى مقاطعة انتخابات 29 يوليو 2018 إذا لم يشارك فيها حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي".

ولم يدع الحزب من قبل إلى المقاطعة ولم يتضح على الفور ما إذا كان سام رينسي يتحدث نيابة عن الحزب.

واستقال رينسي من رئاسة الحزب عام 2017 وكان على مدى عقود منتقدا لهون سين. ويقيم في فرنسا منذ 2015 لتجنب سلسلة اتهامات يقول إن لها دوافع سياسية.

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