قيادات أمن القاهرة تهنئ أسقف مطرانية حلوان بعيد القيامة

استقبل نيافة الأنبا بسنتي أسقف مطرانية حلوان والمعصرة "الدير البحري"، قيادات الشرطة وعلى رأسهم اللواء عاطف مهران مساعد مدير الأمن لقطاع أمن جنوب العاصمة، واللواء علاء عطية، والعميد الدكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم شرطة المعصرة ووفد من ضباط القسم بمقر إقامته بالدير للتهنئة بعيد القيامة المجيد؛ فى إطار الوحدة الوطنية.



وهنأ العميد أبو زيد الأنبا بسنتى والإخوة الأقباط داخل الدير، يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الداعمة للوحدة الوطنية.