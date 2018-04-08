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عبد الرازق توفيق: الجمهورية تظل حالة منفردة لأنها تواكب الروح الوطنية.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:39 م
عبد الرازق توفيق
عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية
شيماء مجدي
قال عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن الجريدة تجتهد وتتعب لتعبر عن طموحات وآمال الشعب المصري في حياز وطني واضح، مردفًا أن جريدة الجمهورية صدرت عام 1953 بترخيص من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لحماية مكتسبات ثورة 1952.

وأشار "توفيق" خلال حوار خاص ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، إلى أن جريدة الجمهورية شُرفت بأن أدارها الرئيس أنور السادات كما حظيت بأن قرار إطلاقها من الرئيس عبد الناصر.

وأضاف " رئيس تحرير جريدة الجمهورية" أن الجمهورية تظل حالة منفردة لأنها تواكب الروح الوطنية، كما أنها كانت لها انحياز للشعب المصري عقب عام 2013، فضلًا عن دعم القوات المسلحة والشرطة فى مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن أى عمل ورقي مكتوب لابد أن تكون له رؤية مدروسة ومكتوبة من قبل، موضحًا أن الجريدة تواكب الأحداث والأخبار ومتابعات مابعد الخبر.

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