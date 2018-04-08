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أخبار العالم

وزير خارجية اليابان يحث كمبوديا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:34 م
وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني تارو كونو
ا ش ا
حث تارو كونو وزير الخارجية الياباني رئيس وزراء كمبوديا هون سين على التأكد من أن الانتخابات العامة المقبلة ستكون حرة ونزيهة.

وقال كونو - الذي يقوم حاليا بزيارة لكمبوديا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم /الأحد/ - إنه يتعين أن تعكس الانتخابات إرادة المواطنين، مشيرا إلى أن سين أكد له أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.

وكان كونو ونظيره الكمبودي براك سوخون قد وقعا اتفاقية بقيمة 90 مليون دولار لمساعدة كمبوديا على إقامة منشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية في بنوم بنه، فيما أكد كونو للصحفيين أن اليابان صديق قديم لكمبوديا، لذا فإنها لا ترغب في أن تراها تواجه انتقادات.
وكانت كمبوديا قد دعت المراقبين الأجانب إلى متابعة الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في يوليو المقبل ، والتي من المتوقع أن يفوز بها الحزب الحاكم بعد حل حزب المعارضة الرئيسي.

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