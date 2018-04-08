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أخبار البلد

قرار وزاري بإضافة صفة النفع على بعض الجمعيات

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:38 م
المهندس شريف اسماعيل
المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 646 لسنة 2018، نصت مادته الاولى الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات الآتية : "الرشد لتنمية المجتمع ببنى رافع ، النهضة الاسلامية بشبين الكوم ، تنمية المجتمع المحلى بكفر ناصر".

ونصت المادة الثانية على أن تتمتع الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو الآتي: "عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.

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