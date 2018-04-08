آرسنال «النني» يتقدم على ساوثهامتون بثنائية بالشوط الأول

نجح فريق ارسنال الإنجليزي في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه فريق ساوثهامتون متقدمًا بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي تقام على استاد الإمارات في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.



وافتتح فريق ساوثهامتون التسجيل عن طريق شين لونج بالدقيقة 17، إلا أن الجابوني أوباميانج تعادل لأرسنال بالدقيقة 28.



وفي الدقيقة 38 استطاع داني ويلبك تسيجل هدف التقدم لصالح فريق أرسنال الإنجليزي.



تجدر الإشارة الي أن المحترف الدولي المصري محمد النني في المباراة منذ بدايتها مع فريق أرسنال.