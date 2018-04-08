قرار وزاري بإضفاء صفة المنفعة العامة على جمعيتي الرعاية الذهبية والسيدة العذراء

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 647 لسنة 2018 نصت مادته الأولى على إضفاء صفة النفع العام على جمعية الرعاية الذهبية للمساعدات الاجتماعية، السيدة العذراء مريم القبطية لتنمية المجتمع جاء ذلك حسب الجريدة الرسمية.



ونصت المادة الثانية على أن تتمتع الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو الآتى :" عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها ، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.

