رئيس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للبابا تواضروس.. ويؤكد: مصر نسيج واحد.. صور

قدم الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر التهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد.



وأعلن المركز الإعلامي أن رئيس الجامعة قدم التهنئة اليوم بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بصحبة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مشيرا إلى أنه جاء إلى الكاتدرائية لتهنئة الأخوة المسيحيين للتأكيد على أن مصر نسيج واحد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية.



وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بحكمة البابا تواضروس والتى تعكس الحس الوطني الكبير الذى يتجلى وقت الشدائد لتؤكد على أن المصريين جميعا نسيج واحد، مؤكدا أن المستقبل يحمل لمصرنا الغالية كل الخير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبتضافر جهود رموزنا الوطنية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس .



