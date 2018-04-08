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محافظات

حديقة حيوان الزقازيق تستعد لأعياد الربيع

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
استعدت حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق لاستقبال روادها في عيد شم النسيم، حيث تم زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول وزيادة أفراد الأمن الداخلي لتأمين رواد الحديقة، وإلغاء الراحات والإجازات لجميع العاملين.

وصرح المهندس أيمن لطفي مدير حديقة الحيوان بالزقازيق بأن رسوم الدخول للحديقة ثابتة منذ سنوات، وقيمتها 5 جنيهات.. منوها بأنه يتم إعفاء أبناء مؤسسات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة منها، لتمكينهم من الاستمتاع بيوم الربيع.

وأشار إلى أن الحديقة تستقبل روادها من الساعة السابعة صباحا وحتي غروب الشمس ، فضلا عن نشر لوحات إرشادية لرواد الحديقة لتحذيرهم من استخدام الألعاب النارية التي تثير فزع الحيوانات داخل الحديقة، كما تم زيادة مساحات المسطحات الخضراء لتمكين رواد الحديقة من الجلوس عليها وتناول مأكولاتهم المفضلة، بالإضافة لتزويد الحديقة بملعب وملاهي للأطفال.. موضحا أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف للتواجد داخل الحديقة لمواجهة أي حالات مرضية، وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية للتواجد المكثف حول الحديقة.

ومن جانبه، قال اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان "إنه قرر تزويد الحديقة بمجموعة من الزواحف والطيور والحيوانات النادرة، لتمكين الرواد من الاستمتاع بها".

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الشرقية حالة الطوارئ لاستقبال عيد الربيع، حيث تم إعلان حالة الاستنفار القصوي في المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتزويدها بالأدوية والأمصال اللازمة بعلاج حالات التسمم..

كما تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة وربطها بالمدن، وكذلك مواصلة تكثيف الرقابة على محال الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات والشهادات الصحية الخاصة بها.

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