مقتل شرطي عراقي وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة غرب الموصل

صرح مصدر أمني عراقي ، بأن شرطيا قتل ، وأصيب آخر اليوم /الأحد/ في انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة "الموصل" .



وأضاف المصدر في تصريح بثته "الوكالة الوطنية العراقية للأنباء" أن شرطيا قتل ، وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في قضاء "تلعفر" غرب الموصل .



وعلى صعيد متصل ، ألقت القوات الأمنية العراقية ، القبض على تسعة من عناصر تنظيم "داعش " الإرهابي شرقي الموصل، بحوزتهم عبوات ناسفة وقنابل هاون في منطقة "كوكجلي" شرقي الموصل ، وفق صدر بالشرطة العراقية.



