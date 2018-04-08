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أخبار العالم

مقتل شرطي عراقي وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة غرب الموصل

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:32 م
الأمنية العراقية
الأمنية العراقية
ا ش ا
صرح مصدر أمني عراقي ، بأن شرطيا قتل ، وأصيب آخر اليوم /الأحد/ في انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة "الموصل" .

وأضاف المصدر في تصريح بثته "الوكالة الوطنية العراقية للأنباء" أن شرطيا قتل ، وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في قضاء "تلعفر" غرب الموصل .

وعلى صعيد متصل ، ألقت القوات الأمنية العراقية ، القبض على تسعة من عناصر تنظيم "داعش " الإرهابي شرقي الموصل، بحوزتهم عبوات ناسفة وقنابل هاون في منطقة "كوكجلي" شرقي الموصل ، وفق صدر بالشرطة العراقية.

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