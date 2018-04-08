بحث بريطاني يحذر من "ملاذات آمنة " للإرهابيين عبر شبكة "الإنترنت المظلم"



وطالب الباحثون ، السلطات البريطانية بضرورة التحرك السريع لزيادة معرفتها بأنشطة الإرهابيين عبر الشبكات الإلكترونية ، واستخدامهم للتكنولوجيات في مجال التمويل من خلال عملة "البيتكوين" لحرمان المتطرفين من المساحة التي يحتاجون إليها على الإنترنت لتخطيط ما أسموه "الفظائع الجديدة" .



وأشاروا إلى أن "التطبيق المشفر" حاليًا هو "تليجرام" ، استخدمته في نوفمبر 2017 منظمة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" تحت اسم "الصدقات" كقناة عامة لتنظيم حملة للتمويل وتبادل الأموال وجمع التبرعات بعملة "البيتكوين".



يذكر أن "الإنترنت المظلم" الذي يفضل بعض المستخدمين الاعتماد عليه من أجل حماية خصوصياتهم، فإن البعض الآخر يعتمد عليه للدخول في "عالم الجريمة " مثل تجارة المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، حيث كشف تقرير إخباري أن حجم تجارة الأسلحة على الإنترنت المظلم يتراوح ما بين 7ر1 إلى 5ر3 مليار دولار ، أي ما يعادل نسبة 10 إلى 20% من تجارة الأسلحة القانونية.



كشف بحث أجرته مؤسسة "هنري جاكسون" البريطانية، المتخصصة في بحوث السياسة الخارجية، اليوم الأحد، أن الإرهابيين والمتطرفين يخلقون "ملاذات اَمنة " عبر شبكة "دارك نت" أو "الإنترنت المظلم" للتخطيط لهجمات مستقبلية ، وجمع الأموال ، وتجنيد أتباع جدد.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، - في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني - أن المنظمات الإرهابية والأفراد يتهربون من الأجهزة الأمنية ووكالات الاستخبارات بالاختباء في ظل "الإنترنت المظلم" باستخدام خدمات "الرسائل المشفرة " للتواصل، وكذلك استخدام "العملات المشفرة" مجهولة الهوية مثل عملة "البيتكوين" من أجل توفير التمويل اللازم.وقال الباحثون في المؤسسة البريطانية ، إن الجماعات تمكنت أيضًا من إنشاء مخزون من "الدعاية المتطرفة " وحفظه من الحذف، من قبل الأجهزة الأمنية أو شركات التكنولوجيا.ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية خصصت، في أعقاب الهجمات الإرهابية الخمس على أراضيها العام الماضي، مزيدًا من الوقت والأموال لمعالجة التطرف عبر الإنترنت، في حين طالب البحث الذي أعدته المؤسسة بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام "للشبكة المظلمة".