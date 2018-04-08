ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا يتابع أعمال إنشاء 17 عمارة بطريق المنشأة

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
تفقد رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا العقيد محمد صلاح الأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال إنشاء 17 عمارة سكنية بطريق المنشأة والتي كانت متوقفة منذ عدة سنوات ، وجاري استئناف العمل بها الآن حيث تصل مساحة الوحدة السكنية بكل منها 63 مترًا مربعًا.

تأتي تلك الجولة - التي قام بها العقيد محمد صلاح اليوم الأحد في إطار الاطمئنان على سير العمل بهذه المشروعات السكنية وإعطاء دفعة للعمل بها.

ووجه رئيس المركز الشركة المنفذة بضرورة مضاعفة حجم الأعمال بجميع مشروعات الإسكان على مستوى كافة قطاعات المركز والقرى والإسراع في الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال توصيل المرافق والخدمات وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وكافة الخدمات اللازمة للمواطنين حتى يتم تسليم هذه الوحدات إلى حاجزيها من أبناء المركز.

وأكد صلاح أن الشركة المنفذة تعهدت بإنهاء المشروع خلال ستة أشهر، لافتًا إلى أن استكمال مشروعات الإسكان المتوقفة ستساهم وبشكل كبير في حل وتذليل كافة العقبات والمشكلات المتعلقة بالإسكان، باعتبار أن لكل مواطن الحق في الحصول على المسكن الصحي الملائم ليحيا حياة كريمة.

ترشيحاتنا

شوبير : أزمة الزمالك ستكشف مفاجآت غير متوقعة

طارق حامد ينتقل إلى الأهلي مستخدما «ثغرة» في تعاقده مع الزمالك

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

شاهد.. أول ظهور لشقيقة شيرين في حفل زفافها

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج ترامب إلى قتيل و6 مصابين

عامر يوجه رسالة " نارية " لـ عصام عبد الفتاح بشأن مباراة الأهلي و سموحة

محمد النني يحقق رقما قياسيا جديدا مع أرسنال

شاهد.. الحلاني واليسا وأحلام وحماقي يهنئون شيرين عبد الوهاب بزواجها.. فيديو

فيفا يخطر الزمالك بسرعة سداد مستحقات فيريرا ومساعديه

هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور

شاهد.. ترديد أسماء الله الحسنى داخل إحدى الكنائس في عيد القيامة

إليسا تشعل الغيرة بين حسام حبيب وشيرين.. تعرف على السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآثار تستكمل مشروع إنقاذ 100 مبنى بالقاهرة التاريخية.. وترميم 10 منشآت بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور

ديانا كرزون بإطلالة غير تقليدية فى أحدث جلسة تصوير.. صور

هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور

أسقف إسنا وأرمنت يقدم هدايا للأطفال وزوار الكنيسة في عيد القيامة .. "صور"

سقوط عصابة كولومبية تسرق الشقق والفيلات بالقاهرة الجديدة.. صور

فيديو

محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات في مسابقة أوائل الطلبة.. فيديو وصور
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. فيديو و صور
محافظ المنيا يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة.. فيديو وصور
محافظ بورسعيد مهنئا الأقباط : قوة مصر في وحدة شعبها .. "فيديو وصور"
محافظ السويس يهنئ المسيحيين بعيد القيامة: العلاقة بين طرفي الأمة قوية.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟