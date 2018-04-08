رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا يتابع أعمال إنشاء 17 عمارة بطريق المنشأة

تفقد رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا العقيد محمد صلاح الأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال إنشاء 17 عمارة سكنية بطريق المنشأة والتي كانت متوقفة منذ عدة سنوات ، وجاري استئناف العمل بها الآن حيث تصل مساحة الوحدة السكنية بكل منها 63 مترًا مربعًا.



تأتي تلك الجولة - التي قام بها العقيد محمد صلاح اليوم الأحد في إطار الاطمئنان على سير العمل بهذه المشروعات السكنية وإعطاء دفعة للعمل بها.



ووجه رئيس المركز الشركة المنفذة بضرورة مضاعفة حجم الأعمال بجميع مشروعات الإسكان على مستوى كافة قطاعات المركز والقرى والإسراع في الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال توصيل المرافق والخدمات وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وكافة الخدمات اللازمة للمواطنين حتى يتم تسليم هذه الوحدات إلى حاجزيها من أبناء المركز.



وأكد صلاح أن الشركة المنفذة تعهدت بإنهاء المشروع خلال ستة أشهر، لافتًا إلى أن استكمال مشروعات الإسكان المتوقفة ستساهم وبشكل كبير في حل وتذليل كافة العقبات والمشكلات المتعلقة بالإسكان، باعتبار أن لكل مواطن الحق في الحصول على المسكن الصحي الملائم ليحيا حياة كريمة.