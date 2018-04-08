نائب رئيس حركة فتح: جرائم الاحتلال تزيد الشعب الفلسطيني تمسكا بأرضه وحقه



وقال إن وفدا من حركة "فتح" سيتوجه خلال الأيام القريبة للقاء قادة الفصائل في الخارج، مؤكدا أن المجلس سيعقد في الداخل وبالتواصل عبر (الفيديو كونفرنس) مع الأخوة خارج الوطن.

أكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، أن الشعب الفلسطيني، يزداد تمسكا بأرضه وحقه، وسيبقى صامدا حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وقال العالول لدى زيارته اليوم الأحد، جامعة القدس المفتوحة في الخليل (جنوب الضفة) ، إن قناعة شعبنا وقيادته بعدالة قضيته تجعلنا نتمسك بمواقفنا، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ستواصل الجهود من أجل فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته ضد أرضنا وأطفالنا ومقدساتنا.وأضاف أن القيادة الفلسطينية تضع نصب عينيها تحقيق وحدة شعبنا، ولن تمل الحوار في أي مكان من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة لشعبنا.وفيما يتعلق باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) ، قال العالول إن حركة فتح وافقت على تأجيل انعقاده مرات عدة، من أجل جمع الكل الفلسطيني تحت سقفه، وحينما وصلت إلى قناعة تفيد بأن مؤسساتنا في خطر، وعلى رأسها مؤسسات منظمة التحرير، قررت أن تعقد هذا المجلس، وهي حريصة على حضور فصائل المنظمة في هذه الدورة المهمة.