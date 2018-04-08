ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الإعلام الفلسطينية تطلق نداء لمطالبة مجلس الأمن بتوفير الحماية للصحفيين

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:42 م
وزارة الإعلام الفلسطينية
وزارة الإعلام الفلسطينية
ا ش ا
أطلقت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، نداء للتوقيع على رسالة موجهة إلى مندوب جمهورية بيرو الدائم لدى الأمم المتحدة جوستافو ميزا جوادرا، بصفته الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، لتطبيق القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، والضامن لعدم إفلات المعتدين من العقاب.

ودعت وزارة الإعلام، في بيان صحفي، إلى أوسع مشاركة في حملة التوقيع على العريضة المنشورة على موقعها الإلكتروني (www.minfo.ps) باللغتين العربية والإنجليزية، والداعية إلى وضع حد لقتل الصحفيين، وإطلاق سراحهم، وضمان حرية الحركة لهم، ومحاسبة المعتدين عليهم، وتدخل مجلس الأمن وتفعيل قراره الذي لم يستخدم ولو مرة واحدة في فلسطين.

وطالبت الوزارة، الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة (مراسلون بلا حدود)، ونقابات الصحفيين في العالم، وسائر المؤسسات الإعلامية إلى الانضمام إلى النداء، ورفع الصوت عاليا لمحاكمة إسرائيل على سجلها الأسود ضد الإعلاميين، وجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

واعتبرت تبرير وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، لاستهداف الصحفي الشهيد ياسر مرتجى استمرارا لنهج الاحتلال في ملاحقة الإعلاميين، وإمعانا في العدوان على مؤسساتنا الصحفية.

وأكدت الوزارة أن ادعاءات ليبرمان حول استغلال زي الصحفيين، تمثل دعوة علنية للمضي في الحرب المفتوحة ضد الإعلاميين، الذين يؤدون رسالتهم الإنسانية والمهنية والوطنية، ما يستوجب تدخل مجلس الأمن وتنفيذ قراره (2222).

ترشيحاتنا

علامات تكشف الفسيخ الفاسد .. فيديو

ديانا كرزون بإطلالة غير تقليدية فى أحدث جلسة تصوير.. صور

الخارجية الروسية تصدر بيانا حول حقيقة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

ناصر ترك: الطيران السعودى يؤجل رحلات العمرة دون فرض غرامات

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

تغييرات ملحوظة في تشكيلة الزمالك أمام المقاصة

شاهد.. الحلاني واليسا وأحلام وحماقي يهنئون شيرين عبد الوهاب بزواجها.. فيديو

ضبط فسيخ به «دود وحشرات» في حملة تموينية بالإسماعيلية

تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري والقنوات الناقلة لها

موت سيدة حنطت على قيد الحياة .. والسبب مفزع .. «صور»

عامر يوجه رسالة " نارية " لـ عصام عبد الفتاح بشأن مباراة الأهلي و سموحة

فيفا يخطر الزمالك بسرعة سداد مستحقات فيريرا ومساعديه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآثار تستكمل مشروع إنقاذ 100 مبنى بالقاهرة التاريخية.. وترميم 10 منشآت بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور

ديانا كرزون بإطلالة غير تقليدية فى أحدث جلسة تصوير.. صور

هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور

أسقف إسنا وأرمنت يقدم هدايا للأطفال وزوار الكنيسة في عيد القيامة .. "صور"

سقوط عصابة كولومبية تسرق الشقق والفيلات بالقاهرة الجديدة.. صور

فيديو

محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات في مسابقة أوائل الطلبة.. فيديو وصور
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. فيديو و صور
محافظ المنيا يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة.. فيديو وصور
محافظ بورسعيد مهنئا الأقباط : قوة مصر في وحدة شعبها .. "فيديو وصور"
محافظ السويس يهنئ المسيحيين بعيد القيامة: العلاقة بين طرفي الأمة قوية.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟