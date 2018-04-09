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فكر دينى

محمد داوود: معجزة الإسراء والمعراج خرجت عن التفسير العقلى للأسباب .. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:10 ص
الدكتور محمد داود
الدكتور محمد داود
إيمان طلعت
قال الدكتور محمد داوود، المفكر الإسلامي، الأستاذ بجامعة قناة السويس، إنه ما من شك أن المعجزة تخرج عن الأسباب لأنها تعتمد على قدرة الخالق للفت انتباه المخلوق ليكون شاهد حق وصدق على نبوة النبي (صلى الله عليه وسلم)، فالمعجزة تخرج عن الزمان وعن التفسير العقلى للأسباب فكيف يطوى الزمان لهذا النبي ما يستغرقه شهورا يكون فى ساعة.

وأضاف داوود، خلال البرنامج الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم، أن الله عز وجل عالج هذه المشكلة الفكرية عند البشر فى القرأن الكريم ليبين لهم ان الأمر إنما يعود الى طلاقة قدرة الله وليس الى الأسباب، ففعل البشر يعتمد على الأسباب لكن الله عز وجل أمر لقوله تعالى {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} فهذا هو الفرق بين التقدير العملى الذى يقوم على السبب والتقدم العملى الذى يقوم على الأسباب وبين المعجزة التى تقوم على طلاقة قدرة الخالق التي هي فوق الأسباب ويعجز الآخر عن القيام بوصولها.

وأشار الى أنه قد وقعت أحداث بتقدير الله ليظهر للناس قدرة الله بالواقع الحسي وعلى طي الزمان والمكان مثل أهل الكهف عندما ضرب الله عليهم النوم أكثر من ثلاثمائة عام فالله يطوى الزمان فهذا يعود على طلاقة القدرة من الله سبحانه وتعالى، الأسباب والكون ملك لله والكون والزمان والمكان من خلق الله إن الله على كل شيء قدير.

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