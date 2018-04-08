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محافظات

محافظ الجيزة: 50 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا غدا

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
قررت محافظة الجيزة فتح حديقة الجيزة العامة بأول طريق الفيوم مجانًا أمام المواطنين للاستمتاع بيوم شم النسيم.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين فى اجازة شم النسيم وأصبحت كافة الحدائق جاهزة خاصة التى تشهد اقبالا ملحوظا فى الأعياد والمناسبات والعطلات منها حديقتا الحيوان والأورمان وحديقة جيزة بارك بأرض مطار إمبابة.

وأشار "الدالى" إلى أن الهيئة العامة للنظافه والتجميل جهزت 50 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا، إضافة الى تجهيز 4 سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية، بالتنسيق مع الادارة العامة للسياحة.

كما انتهت أجهزة هيئة النظافة من أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامه بالشوارع والميادين وقص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين.

وأكد المحافظ انه سيتم تشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية الواقعة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ.

وقال الدالى إن مديرية الطب البيطري قررت وقف الاجازات للأطباء العاملين بإدارة التفتيش، كما تم تشكيل لجان من الأطباء البيطريين للمرور على المصانع والمحلات بالأسواق العامة الموجودة بالمحافظة التي يتم بها عرض وبيع الأسماك الطازجة أو المجمدة أو المملحة للتأكد من سلامة المعروض منها وتم تشكيل لجان مراقبة لهذه الأسواق بصفة مستمرة.

وأضاف المحافظ انه تم تشكيل لجان من مديرية الصحة للمرور على أماكن تصنيع الأسماك المملحة التي تعمل بشكل غير معلن " تحت السلم" لضبط المخالفين.

وأوضح الدالى أنه تم أيضا تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات والادارات لتلقى الشكاوى والتعامل الفورى مع أي حالة، مشيرا إلى أن جميع فرق التفتيش والفرق الوقائية تعمل بكامل قوتها للمرور على المتنزهات والحدائق والملاهى والأسواق.

ولفت المحافظ الى انه تم اعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة.

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