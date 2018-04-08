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منوعات

شاهد.. حقيقة ترديد أسماء الله الحسنى في كنيسة

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:11 م
فرقة إنشاء «جوقة
فرقة إنشاء «جوقة الفيحاء»
أماني إبراهيم
في ظل احتفالات المسيحيين حول العالم بعيد الفصح، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام" مقطع فيديو لقراءة بعض الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى من داخل إحدى الكنائس.

وكتب الكثير من نشطاء "الفيسبوك" أن هذا المقطع من داخل إحدى الكنائس المصرية في سبت النور، كدليل على الوحدة الوطنية والتصدى للإرهاب، وأشادوا بفرقة لترانيم التي قامت به.

ولكن تم نشر هذا المقطع لأول مرة في ديسمبر الماضي، وأنشدته فرقة «جوقة الفيحاء» من داخل كنيسة مارون الجميزة في لبنان، وكانت هذه الأنشودة التي تجمع بين الترانيم المسيحية وأسماء الله الحسنى لدعم أهل فلسطين المحتلة.

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