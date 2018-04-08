قيادات أمن البحيرة يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة

قام اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، يرافقه اللواءان جمال الرشيدى حكمدار المديرية ومحمد هندي مدير إدارة البحث الجنائى ومديرا فرعى الأمن الوطنى والعام بالبحيرة بتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد للإخوة المسيحيين بكنيسة المزرعة بالبحيرة والكنيسة الإنجيلية.



أشاد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن والإخوة الأقباط بالإجراءات الامنية المحكمة التي اتخذتها مديرية الأمن لتأمين الاحتفالات وأثنوا على المجهود الأمني المبذول والقوات المشاركة في تأمين الاحتفالات والمجهود التي يبذله رجال الشرطة وصمودهم فى مواجهة تحديات المرحلة الحالية، مؤكدين تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها حتى يعود الاستقرار الكامل لكافة ربوع الوطن.



شارك بالزيارة وتقديم التهنئة الدكتور محمد شعلان ووكيل وزارة الأوقاف والمهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.