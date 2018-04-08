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أخبار العالم

الرئيس الصيني يبحث مع نظيره النمساوي في بكين العلاقات الثنائية

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:00 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
أ ش أ
عقد الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم "الأحد" محادثات مع نظيره النمساوي ألكساندر فان دير بيلين خلال زيارته لبكين.

واتفق الرئيسان -حسب ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية- على تأسيس شراكة استراتيجية ودية بين الصين والنمسا وتعزيز التعاون الثنائي.

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين أصدرا بيانا مشتركا على تأسيس الشراكة الاستراتيجية الودية. مضيفة أن الرئيس النمساوي خلال زيارته الرسمية إلى الصين سيزور مدينة بواو لحضور منتدى بواو للمؤتمر الآسيوي السنوي 2018.

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