سلامة الجوهري يزور كنائس «زفتى» للتهنئة بعيد القيامة المجيد

قام اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، بزيارة إلى كنائس زفتى اليوم لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.



وقال الجوهري إن الشعب المصرى سيظل متماسكًا وموحدًا فى كل مراحل بناء الدولة، مقدما التهنئة للأخوة الأقباط وجموع المصريين بعيد القيامة المجيد.



وزار الجوهري كنائس "أبو سيفين بزفتى، والست رفقة بسنباط، ومارجرجس بمسجد وصيف، مارجرجس بكفر ششتا".

