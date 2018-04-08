المحافظ وقيادات بني سويف يهنئون الأقباط بعيد القيامة .. فيديو وصور

قدم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد القيامة خلال زيارته لعدد من الكنائس والأديرة بمراكز ومدن المحافظة ، رافقه خلالها مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اللواء جرير مصطفى، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والمحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف،وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامي من قيادات ومسؤولي الأزهر والأوقاف.



وبدأ المحافظ جولته بالمرور على المطرانية بمدينة بني سويف، حيث قدم المحافظ ومرافقوه التهنئة بالعيد لنيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف وعدد كبير من الآباء والكهنة والذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تدل على عمق مشاعر المحبة والأخوة بين أبناء بني سويف خاصة والشعب المصري عامة.



وعبر نيافة الأباء والقساوسة عن سعادتهم بمشاركة اخوانهم لهم في العيد،مبدين سعادتهم وتقديرهم للمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وحرصه الدائم على التواجد معهم في كل المناسبات ،ومشيدين بالمجهود الكبير الذي يبذله رجال الأمن في سبيل أن يحيا الجميع في أمن وسلام واستقرار.



وأعرب محافظ بني سويف عن خالص تهانيه القلبية للأخوة المسيحيين بالعيد، مؤكدًا على أن العيد هو عيد للمصريين جميعًا والفرحة للجميع، وهذه هي روعة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أفضل الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والوطنية الخالصة التي تسود أفراده.



وأكد أن العيد هذا العام يحمل معه مناسبات سعيدة كثيرة من أهمها أنها تأتي عقب نجاح العرس الديمقراطي في مشهد حضاري ومشرف وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الشعب مع رئيسه في الأربع سنوات الماضية.



ونوه إلى الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حفظ أمن واستقرار البلاد، وأن يعيش كل مواطن آمنًا مطمئنًا في كافة نواحي حياته، وأن هذا كله ساعد الدولة المصرية على استكمال مسيرة التنمية، وتهيئة المناخ العام للسير قدمًا نحو الرخاء والازدهار.



وتبادل رجال الدين الإسلامي والمسيحي الكلمات التي تحوى جميعها قوة النسيج الوطني والنموذج الفريد للوحدة الوطنية في مصر، وأن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين وفرحة لكل أبناء الوطن.



وسادت بين الحاضرين قيادات ومواطنين روح المحبة والتسامح والتلاحم والتكاتف والفرح والسعادة والدعاء للوطن بالتقدم والرخاء، وأن يحفظه الله من كل مكروه وسوء.



وعقب ذلك توجه المحافظ ومدير الأمن والقيادات الأمنية والعسكرية للكنيسة الإنجيلية حيث استقبلهم راعى الكنيسة القس أكرم ناجي، حيث قدم المحافظ التهنئة بهذه المناسبة الجليلة لأبناء الطائفة الإنجيلية.



وفى الكنيسة الكاثوليكية بميدان مولد النبي، قدم المحافظ التهنئة بمناسبة العيد ، متمنيا لهم كل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة المجيد ، حيث كان في استقباله نيافة القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف على رأس من الآباء والقساوسة من قيادات ومسئولي الكنيسة.



كما قام المحافظ بزيارة ديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس ومطرانية ببا لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.