تأجيل دعوى وزير الصحة ببطلان قرارات الجمعية العمومية للأطباء

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المتعقدة فى 16 فبراير الماضى، لجلسة 24 يونيو المقبل.



كانت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت فى 16 فبراير الماضى بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، لمطالبة الأطباء بمساندة النقابة فى خلافها مع وزير الصحة رغم أنه الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.



وأوضحت الدعوى أن الجمعية العمومية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتي من بينها ما جاء في البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.