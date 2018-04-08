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ثقافة

القرية الفرعونية تجسد مشهدا تمثيليا لاحتفالات أعياد الربيع

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:06 م
القرية الفرعونية
القرية الفرعونية
جمال الشرقاوي
تطالعنا القرية الفرعونية دائما مع أعياد الربيع بكل ما هو جديد.. فكما نعلم جميعا ان شم النسيم هو عيد فرعوني ولذلك فقد قامت القرية بتجسيد وعرض كيفية احتفال المصري القديم بشم النسيم وكيفية تمليح الفسيخ والاحتفاظ به، وحيث إن القرية تحتوي على النيل والخضرة فقامت بتكوين فريق ينشر السعادة والبهجة علي الزوار من خلال عمل مسابقات وأنشطة وعروض للكبار والصغار وعمل مسابقة البيض والوصول للكنز من خلال مجموعة من الأسئلة يسألها موظفو القرية للزائر يستطيع من خلال الاجابات ان يصل للكنز.

إضافة الي العروض الفنية للفرقة النوبية والعرض الهندي ومسرحية فرعونية للاطفال ومشهد تمثيلي يجسد الاحتفال بشم النسيم عند الفراعنة. وتسعي ادارة القرية جاهدة لتقديم كل ما هو جديد ومبهج لزائريها.
القرية الفرعونية تجسد مشهدا تمثيليا لاحتفالات أعياد الربيع
القرية الفرعونية تجسد مشهدا تمثيليا لاحتفالات أعياد الربيع
القرية الفرعونية تجسد مشهدا تمثيليا لاحتفالات أعياد الربيع

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