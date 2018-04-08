متسول يثير الذعر أثناء محاولته دخول كنيسة بالعبور

تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع الأمن الوطني من القبض على "متسول" حاول التسلل إلى كنيسة بولس الرسول في مدينة العبور بغرض التسول من رواد الكنيسة في العيد.



واشتبهت أجهزة الأمن المتواجدة بالكنيسة في المتهم لوجود حقيبة سوداء في يده وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وضبطه والحصول على الحقيبة منه وتبين أن بداخلها ملابسه وتم تحرير محضر له وتسليمه للأمن الوطني للتحري عنه.



كان العميد محمد سلامة مأمور قسم العبور تلقى بلاغا من الخدمات الأمنيه في كنيسة بولس الرسول بمدينة العبور تفيد بضبط عاطل يحمل في يده حقيبة سوداء، مما أدي إلى سيطرة حالة من الذعر.



وتم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن فانتقل العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتبين أن الشخص المضبوط يحمل حقيبة سوداء بداخلها قميص وبنطلون وجاكت وأنه متسول ودخل إلى الكنيسة بغرض التسول من روادها في العيد.



وأثناء دخوله من البوابة الالكترونية بالكنيسة اشتبهت فيه الخدمة الأمنية وتم استيقافه والحصول منه على الحقيبة بعد أن شكت فيه الخدمة كون ملابسه رثه ويحمل حقيبة سوداء وتم القبض عليه وتسليمه للأمن الوطني وتبين أنه من منطقة المطرية في القاهرة وبدون عمل.