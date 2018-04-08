وهب الله: الحكومة تسعى لتحديد أقرب نسبة حقيقية للعمالة غير المنتظمة

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الحكومة ستعرض على مجلس النواب آخر مستجدات توزيع الاستمارات على العمالة غير المنتظمة، وسيتم حصرها بالكامل من أجل توفير غطاء تأميني لهم.





وأضاف "وهب الله"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تستهدف العمالة الموجودة داخل الأحياء والأسواق خاصة الأميين، موضحًا أنه أعدادهم كبيرة وتحتاج التفتيش عنهم وإقناعهم بضرورة التسجيل في الاستمارات.





وأكد أن مجلس النواب شكل مجموعات مكونة من كافة النقابات العمالة الموجود في المحافظات بجانب مجموعات الوزارات لمساعدة الحكومة في حصر العمال.





ونوه بأهمية تلك المرحلة للوصول لأقرب نسبة من العدد الحقيقي من العمالة الموجودة على مستوى الجمهورية.