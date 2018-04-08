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محافظات

"الأعياد تجمعنا" شعار كرنفال الإسماعيلية بمناسبة شم النسيم.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:18 م
كرنفال الاسماعيلية
كرنفال الاسماعيلية بمناسبة شم النسيم
حسام صلاح
توافد الآلاف من المواطنين بمنطقة الغابة الشجرية بالإسماعيلية للاحتفال بأعياد الربيع.

وشاركت عشرات السيارات المزينة بالورود والتابعة لدواوين أحياء الإسماعيلية.

وحرص علي المشاركة عدد من رموز الأوقاف والكنائس في أجواء احتفالية تحت شعار الوحدة الوطنية، وأكد الحضور أن الاحتفالات ذات النكهة المصرية حريصة علي تجميع مسلمي وأقباط مصر.

وحمل الاحتفال وجها شعبيا وتمثيلا رسميا بوجود اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية.

وتختلف طقوس أعياد الربيع بمدينة الإسماعيلية، عن باقي المحافظات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بدأتها الإسماعيلية بالأمس اختيار أميرة الفراولة في حفل استعراض فني مبهج.
"الأعياد تجمعنا" شعار كرنفال الإسماعيلية بمناسبة شم النسيم.. صور
"الأعياد تجمعنا" شعار كرنفال الإسماعيلية بمناسبة شم النسيم.. صور
"الأعياد تجمعنا" شعار كرنفال الإسماعيلية بمناسبة شم النسيم.. صور
"الأعياد تجمعنا" شعار كرنفال الإسماعيلية بمناسبة شم النسيم.. صور
"الأعياد تجمعنا" شعار كرنفال الإسماعيلية بمناسبة شم النسيم.. صور

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