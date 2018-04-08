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محافظات

محافظ أسوان يقرر تحمل المحافظة تكلفة سفر الطفلة "أسماء" وإقامتها وتنقلاتها بالقاهرة .. فيديو وصور

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:36 م
صدى البلد
شكرى السيد
استقبل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الطفلة أسماء أحمد أبا زيد 4 سنوات بمكتبه وذلك استمرارًا لحرص المحافظة على رعاية واستقبال الحالات الإنسانية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها.

وبعد استماعه من والدة الطفلة عن حالتها الصحية والتى تتلقى علاجها بمستشفى 57357 بالقاهرة بشكل دورى، قرر اللواء مجدى حجازى تحمل المحافظة تكلفة سفر الطفلة ووالدتها ذهابًا وعودة من القاهرة لأسوان فى كل رحلات العلاج ، بجانب تحمل المحافظة أيضًا لإقامتها بالقاهرة إقامة كاملة طوال فترات العلاج ، وكذا توفير وسائل الانتقالات الداخلية بالقاهرة .

وأشار إلى أن مكتبه مفتوح لتلبية أى مطالب لأسماء وسيتم الوقوف بجانبها لمساندتها ودعم أسرتها حتى تماثلها للشفاء وعودتها لحياتها الطبيعية للاستمتاع بطفولتها مثل أقرانها على أكمل وجه وهو الذى يتواكب مع الدور الإنسانى للمحافظة فى الوقوف بجانب الحالات الإنسانية لتخفيف المعاناة عنها.

ومن جانبها قدمت والدة أسماء أحمد شكرها الجزيل لمحافظ أسوان على استجابته السريعة لمطالبها وحرصه على مقابلة أسماء وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدتها .
محافظ أسوان يقرر تحمل المحافظة تكلفة سفر الطفلة "أسماء" وإقامتها وتنقلاتها بالقاهرة .. فيديو وصور
محافظ أسوان يقرر تحمل المحافظة تكلفة سفر الطفلة "أسماء" وإقامتها وتنقلاتها بالقاهرة .. فيديو وصور
محافظ أسوان يقرر تحمل المحافظة تكلفة سفر الطفلة "أسماء" وإقامتها وتنقلاتها بالقاهرة .. فيديو وصور

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