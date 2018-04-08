«وفاء عامر» تكشف فى ندوة «صدى البلد» تفاصيل دورها في «نسر الصعيد».. فيديو وصور

كرم موقع "صدى البلد" الفنانة وفاء عامر، عن دورها فى مسلسل "الطوفان"، الذى عرض مؤخرًا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



تحدثت "عامر"، خلال ندوة "صدى البلد" عن دورها فى مسلسل "نسر الصعيد"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان، بطولة محمد رمضان، حيث أكدت أنها تلعب شخصية " صالحة " زوجة والد " زين "، إذ إن دورها داخل العمل يمر بمرحلتين الأولى فى مرحلة الشباب، ثم مرحلة التقدم فى العمر.



وأضافت أن العمل مكتوب بشكل رائع، ولعل أهم ما جذبها في دورها هو أن الشخصية التى تجسدها لسيدة صعيدية حكيمة تتمتع بهدوء ذاتي كبير وتعتبر "وتد " المنزل.