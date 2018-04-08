شاهد.. الزمالك يتحدى محافظ الجيزة ويزين النادي النهري استعدادا للافتتاح

حرص مسئولو نادي الزمالك علي إنهاء جميع التجهيزات الخاصة بالنادي النهري خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادا لافتتاحه خلال أيام، وذلك على الرغم من الخلافات التي نشبت بين إدارة النادي الأبيض وحي العجوزة.



كان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أعطى تعليمات لمسئولي النادي ببدء تجهيز النادي للإعلان عن افتتاحه خلال الساعات المقبلة.



ويعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا "الاثنين" في الثانية عشر ظهرا للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالنادي، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد افتتاح النادي النهري خلال المؤتمر.